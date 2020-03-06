Первый вице-губернатор Ирина Гехт стала самой влиятельной женщиной Челябинской области

В Челябинске региональный филиал РАНХиГС опубликовал перед Международным женским днем рейтинг самых влиятельных дам Южного Урала.

На первом месте - первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, в прошлом году она была на "серебряном" месте в этом списке.

Отмечается, что Гехт обладает большим политическим опытом и известна в регионе.

На втором месте прочно обосновалась глава Челябинска Наталья Котова, "бронзу" взяла глава Челябинского УФАС Анна Козлова.