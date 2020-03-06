Дочь обвинила Евгения Кафельникова в доведении до нервного срыва и суицидальных мыслей

Конфликтные отношения модели Алеси Кафельниковой и ее отца вышли на новый уровень. Теперь родственники общаются через СМИ и соцсети.

Недавно Евгений в интервью рассказал, что дочь глубоко погрязла в пагубных пристрастиях – алкоголе и наркотиках. Он, например, заметил, что Алесю больше не пригласят на показ Chanel, поскольку на кастинг девушка, якобы, пришла в нетрезвом состоянии.

Модель решила ответить на обвинения отца в Instagram (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим.ред.): "Я очень люблю этого человека , но я уже давно не общаюсь с ним, я очень сильно пыталась наладить наше общение , но каждый раз это доводило меня до нервного срыва и суицидальных мыслей, мне больно видеть как родной отец играет на публику тип "оп, ты сделала все шоу" и я снова его любимая дочь, потом раз, и нет работы... и начиняются скандалы где деньги? Ты не работаешь!? Тебя что...выгнали ? (Меня никто не выгонял из агенства/шоу и тд ) Бла бла бла никакой поддержки просто унижения. Такого я не пожелала бы и врагу, что бы родной отец пытался за счёт своей дочери повысить свой статус".

Девушка утверждает, что Кафельников не помогал ей устроиться в международное модельное агентство IMG и "никогда и ни с чем не помогал", перестал снабжать ее деньгами в 18 лет.

"Я никогда не ходила на кастинги или на шоу в нетрезвом состоянии, такого никогда не было и не будет. Человек хочет внимания, которого я ему больше не даю. Не собираюсь я делать то, что он хочет , а именно, не хочу выходить замуж за человека которому он пообещал меня "отдать", не хочу жить в его доме, где руководит уже девушка всего на пару лет старше меня. Не хочу слышать о том что я не его ребёнок и надо сдать днк, что я ужасная дочь раз решила заниматься модельной карьерой как мама и просто путешествовать. Я хочу попросить прощение у всех людей за это интервью, что он дал. И хочу попросить прощения у всех кому он причинил боль".