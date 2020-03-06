В Челябинске суд обязал региональный Минздрав выдать больному ребенку лекарство стоимостью 20 млн рублей

В Челябинске Центральный районный суд обязал Министерство здравоохранения региона выдать маме больной генетическим заболеванием девочки лекарство на 20 млн руб.

Как рассказали Накануне.RU в суде, дорогостоящее лекарство нужно выдать бесплатно.

Ребенок родился после процедуры ЭКО в связи с мутацией в сперме донора. В суде представитель Минздрава заявлял, что это лекарство не входит в льготный перечень препаратов для медицинского применения.

Все документы чиновники обязаны подготовить как можно скорее.