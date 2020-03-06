16 Сентября 2020
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Политика В России Москва
Встреча лидеров думских фракций с Владимиром Путиным 05.03.20. (2020) | Фото: kremlin.ru

Путин попросил Госдуму "не перегружать" поправками Конституцию

Владимир Путин ночью провел встречу с лидерами думских фракций. Опоздание главы государства было связано с затянувшимися переговорами с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин извинился за встречу в ночи: "Такое не часто бывает, во всяком случае, на официальных встречах. Так-то я частенько задерживаюсь, но на официальных – не так часто".
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Темой встречи стали поправки в Конституцию, которые во втором чтении Госдума будет рассматривать уже на следующей неделе. Перед общей беседой глава государства встретился с каждым партийным лидером один на один.

"Мы сейчас с вами с каждым еще с глазу на глаз беседовали. Я так понял, что многие из представленных вами предложений учтены. Члены рабочей группы выезжали в регионы, встречались с избирателями, с законодательными собраниями. И что хотел бы особо подчеркнуть: работая над поправками в Конституцию, мы вместе думаем не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне, потому что это Основной закон. Многие из вас в разное время и в разных ситуациях говорили как раз о том, что этот Основной закон принимался в особых условиях. Если вы обратили внимание, я в послании как раз тоже об этом сказал. Это справедливо, так и есть. Сейчас ситуация в стране изменилась кардинальным образом. По сути, у нас уже другая страна в этом смысле. И конечно, поправки востребованы", - сказал Путин.

Встреча лидеров думских фракций с Владимиром Путиным 05.03.20.|Фото: kremlin.ru

Президент заметил: "Никогда не слышал от вас, что страна должна вернуться в 90-е годы при всем позитиве, связанном с демократизацией страны, но вернуться в годы тяжелых испытаний для граждан, наверное, этого точно никто не хочет. Но нам недостаточно просто подвести черту под определенным этапом развития нашей страны. Нужны гарантии невозможности отката назад в том направлении, в которое мы не хотим возвращаться, недопустимость новых попыток раскачки страны – тоже этого никто не хочет. Многие из вас были свидетелями тех тяжелых событий. Уверен, ничего подобного не должно повториться в нашей истории, вернее, в нашем будущем".

Владимир Путин попросил "не перегружать" законопроект предложениями. "При этом не перегружать, и я хочу вас об этом попросить еще раз, не перегружать его предложениями, которые, безусловно, важны, но более уместны для использования их в федеральных законах, в региональных законах, либо в нормативных актах Правительства Российской Федерации", - заключил глава государства.

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Путин попросил Госдуму "не перегружать" поправками Конституцию

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Теги: владимир путин, госдума, поправки в конституцию



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