Одноклубник Головина дисквалифицирован на полгода за толчки арбитра во время матча

Нападающий "Монако" Желсон Мартинш дисквалифицирован на шесть месяцев за толчки главного арбитра во время матча. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте французского клуба.

Инцидент произошел в игре 22-го тура чемпионата Франции с "Нимом". Мартинш толкнул судью после того, как тот дал красную карточку его одноклубнику. За это Желсон также был немедленно удален с поля.

Уходя, Мартинш опять подошел к арбитру и толкнул его. Оставшись в меньшинстве, "Монако" проиграл.

Как сообщается на официальном сайте монегасков, клуб принимает решение о полугодовой дисквалификации Желсона Мартинша. В "Монако" назвали это "очень суровой санкцией", но осудили поведение своего форварда.

Напомним, за "Монако" выступает полузащитник сборной России Александр Головин. Недавно была названа его зарплата во французском клубе.