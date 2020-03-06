На Уралвагонзаводе рассказали о сильных женщинах предприятия

На Уралвагонзаводе работает более 13 тыс. представительниц прекрасного пола. Это около 45% от общей численности коллектива. Наравне с мужчинами они трудятся над разработкой и производством перспективных боевых и инженерных машин, подвижного состава и другой техники. Работают во всех подразделениях предприятия на разных должностях и по многим профессиям. Есть дамы, которые занимают ответственные руководящие посты, в том числе начальников цехов. Заводчанки удостаиваются самых высоких государственных наград.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, исторически представительницам прекрасного пола покорялись самые сложные и брутальные профессии Уралвагонзавода. В годы войны Александра Усова стала единственной на заводе женщиной-подручным сталевара. Единственная женщина-кузнец в стране Ефимия Уздемир (Пахомова) работала на 30-тонном молоте и за смену могла изготовить 5 тысяч деталей вместо положенных 600. Сварщица Александра Халиченко на самых сложных и трудоемких технологических операциях заварила 60 тысяч погонных метров швов. Заводчанки не только все силы отдавали работе, но организовывали госпитали и поддерживали фронтовиков словом и делом.

И сегодня некоторые женщины находят себя в истинно мужских специальностях. Например, в кузнечном цехе №2 уже около 10 лет бригадиром участка работает Анна Саначева. Хрупкая девушка с легкостью управляется трехтонным молотом и раскаленными до 1200 °C заготовками. А в недавно созданном ремонтно-строительном цехе трудится женщина-бетонщица. Людмила Пернатий занимается заливкой фундаментов под новое оборудование, устройством упрочненных полов и менять место работы не хочет.

Женщины Уралвагонзавода умеют не только хорошо работать, но и отдыхать и уделяют большое внимание общественной деятельности. Так было с самого начала истории предприятия. Еще во времена строительства УВЗ зародилось женское движение. Тогда на заводе было занято 3 тыс. 422 женщины, что составляло 21,9% от общего числа работающих. Активистки следили за бытом в жилых бараках, больницах, детских садах и школах, за гигиеной детей. Также они вели просветительскую деятельность и развивали грамотность среди населения.

Сегодня заводчанки организовывают различные благотворительные и творческие мероприятия, с удовольствием участвуют в них и восхищают не только своими разнообразными талантами в конкурсах и выставках, но и, например, недюжинными спортивными способностями. Так, в 2019 году с турнира по боксу "Ударная десятка" госкорпорации Ростех девушки Уралвагонзавода привезли 5 медалей - 3 золотых и 2 серебряных. Это на одну больше, чем у боксеров-мужчин!

"Успехи Уралвагонзавода – это, безусловно, и ваша огромная заслуга, милые женщины! На работе вы профессионалы своего дела, а дома – хранительницы домашнего очага, любящие жены и мамы. От всей души желаю вам безмерного счастья, крепкого здоровья и исполнения всех заветных желаний", – поздравляет прекрасных дам исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин.