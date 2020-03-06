16 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
коронавирус (2020) | Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

Наталья Комарова поручила ежедневно сообщать югорчанам о ситуации с коронавирусом

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила ежедневно доводить до югорчан официальную информацию о текущей ситуации с коронавирусом и проводимых мероприятиях, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Такое поручение глава региона отдала во время заседания межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве автономного округа. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи и его участниками стали муниципалитеты региона.

Было отмечено, что в настоящий момент в Югре нет случаев заболевания коронавирусом. Под медицинским наблюдением остаются 12 человек, из них восемь граждан Китая, которые находятся в автономном округе по трудовой визе, четверо югорчан, вернувшихся из КНР.

Обеспечена готовность системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи. Подготовлены боксированные палаты, инфекционные, реанимационные койки, сформирован запас противовирусных препаратов.

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Наталья Комарова поручила ежедневно сообщать югорчанам о ситуации с коронавирусом

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Теги: коронавирус, пневмония, Китай, Роспотребнадзор, Наталья Комарова



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