Наталья Комарова поручила ежедневно сообщать югорчанам о ситуации с коронавирусом

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила ежедневно доводить до югорчан официальную информацию о текущей ситуации с коронавирусом и проводимых мероприятиях, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Такое поручение глава региона отдала во время заседания межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве автономного округа. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи и его участниками стали муниципалитеты региона.

Было отмечено, что в настоящий момент в Югре нет случаев заболевания коронавирусом. Под медицинским наблюдением остаются 12 человек, из них восемь граждан Китая, которые находятся в автономном округе по трудовой визе, четверо югорчан, вернувшихся из КНР.

Обеспечена готовность системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи. Подготовлены боксированные палаты, инфекционные, реанимационные койки, сформирован запас противовирусных препаратов.