В преддверии Дня города почётный знак "За заслуги перед Нижневартовском" вручили участнику приёма первой Самотлорской нефти

В преддверии 48-летия Нижневартовска, который город будет праздновать 9 марта, во Дворце Искусств состоялось торжественное вручение благодарственных писем и почётных грамот медсёстрам, учителям, водителям, нефтяникам, журналистам, специалистам предприятий, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Наш город всего за 48 лет сумел вписать себя в историю страны так, как некоторые города не могут сделать и за сотню лет. Нижневартовск – город выше ожиданий. Неожиданными для наших гостей становятся широкие улицы, 16-ти этажные высотные дома, протяженная набережная вдоль реки Оби, необычное Комсомольское озеро в центре города. Край уникальных природных богатств, территория уникальных людей – самоотверженных, целеустремленных, неравнодушных. Стальной характер первопроходцев во многом определил дальнейшую историю становления нашего города. Здесь каждый человек – Личность. Каждое дело – во благо", - сказал мэр Василий Тихонов.

Во время мероприятия три человека получили главную награду Нижневартовска – почётный знак "За заслуги перед городом". Её вручили директору центра детского и юношеского технического творчества "Патриот" Фаилю Кадрову, директору центра национальных культур Елене Князевой и члену актива совета Общественной организации ветеранов войны, труда и пенсионеров "Самотлорнефтегааз" Валентине Ляхненко.

"Эта награда значит для меня очень многое. Она – высокая оценка моего труда и труда всего коллектива "Патриота". Я живу в Нижневартовске 25 лет, 15 из которых возглавляю центр. Я до сих пор помню, как Нижневартовск поразил меня своими холодными зимами и широкими улицами. Приятно видеть, как город растет и расцветает", - отметил Кадров.

Князева живёт в столице Самотлора уже 36 лет.

"Это счастье, когда за столько лет, уходя вечером с работы, думаешь, скорее бы наступило утро, чтобы вновь вернуться на работу и заняться любимым делом. Эта награда очень важна для меня", - сказала Елена Князева.

Ляхненко приехала в город в 1969 г. с двумя подругами с юга СССР, где уже работали операторами по подготовке нефти к транспортировке.

"Хотели пожить здесь год, погрузиться в северную романтику. Так получилось, что я участвовала в приёме первой самотлорской нефти. В тот момент мы не чувствовали ни особой помпезности, ни торжественности. Мы были готовы. Сегодня я волновалась больше, чем когда принимала первую нефть", - сказала она.

В церемонии награждения также приняли участие председатель думы Югры Борис Хохряков, заместитель губернатора Александр Тиртока и депутат Тюменской областной Думы Вячеслав Танкеев. Торжественное награждение вартавчан дало начало череде мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города. Всех жителей и гостей Нижневартовска приглашают посетить народное гулянье "Дарим городу любовь!" которое начнётся в 12.00 9 марта на площади Нефтяников.