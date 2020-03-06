В Кургане - массовый пожар на транспортном предприятии: сгорело восемь "маршруток"
Ночью 6 марта в Кургане на территории транспортного предприятия на улице Дзержинского произошел пожар.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Курганской области, сообщение на пульт дежурного о пожаре поступило в 4.24 - уже в 4.39 пожарные на месте ЧП локализовали огонь, общая площадь пожара составила около 100 квадратных метров.
Погибших и пострадавших среди граждан нет.
Огонь уничтожил сразу восемь пассажирских транспортных средств. Руководство компании-перевозчика обратилось в правоохранительные органы с требованием установить причину возгорания.