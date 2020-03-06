В Екатеринбурге судят мужчину, "заминировавшего" самолет в канун Хеллоуина

Направлено в суд дело 38-летнего жителя Екатеринбурга. Его обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось 31 октября прошлого года. В канун Хеллоуина мужчина прибыл в аэропорт Кольцово, но опоздал на регистрацию. Чтобы как-то задержать самолет, он сообщил по телефону экстренной службы, что воздушное судно, которое готовится к вылету по маршруту "Екатеринбург – Сургут", якобы заминировано.

При проверке данного сигнала оперативными службами информация не подтвердилась. Вскоре звонившего удалось вычислить.

Сейчас уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Лжеминеру грозит наказание в виде штрафа, либо лишения свободы на срок от трех до пяти лет.