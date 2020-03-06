В Нижневартовске построят отдельную дорогу к больнице-долгострою

В Нижневартовске сделают отдельный проезд к больнице-долгострою. Глава города Василий Тихонов посетил объект и выяснил, как продвигается строительство клиники, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Строительство больничного комплекса идёт с отставанием, но подрядчики планируют ликвидировать его в течение двух месяцев. На объекте ежедневно работает 250 строителей, с учётом увеличения объёмов и темпа работ количество рабочих увеличится до 600. Закончена установка оконных блоков, идёт монтаж витражей, облицовка фасада, кирпичная кладка перегородок, сетей водо-, теплоснабжения, канализации, электроснабжения.

"Эта больница – очень важный проект для жителей Нижневартовска и Югры. Сейчас идёт закупка современной мебели и медицинского оборудования", - отметил Тихонов.

Главный врач "Нижневартовской ОКБ" Алексей Сатинов рассказал, что персонал новой больницы будет практически полностью сформирован из врачей, работающих на данный момент в нескольких корпусах учреждения.

"Речи о сокращении нет. Мы планируем увеличить количество сотрудников. Штат пополнят выпускники окружных медицинских вузов и нашего городского медицинского колледжа", - заключил Алексей Сатинов.

К строящейся больнице будет оборудован проезд со стороны улицы Северной – это двухполосная дорога длиной 542 м. Она предназначена для обеспечения комфортного и безопасного функционирования больницы. Здесь же будет оборудована автомобильная парковка для посетителей. выполняет "Северавтодор".

"На строительство дороги заключен контракт полного жизненного цикла. Это значит, что наша компания занимается не только строительством проезда к больнице, но и полностью обслуживает его в течение шести лет после сдачи в эксплуатацию. Работы будут закончены в ноябре этого года", - сказал генеральный директор компании Валерий Фомагин.

Напомним, больница в Нижневартовске строится уже больше 10 лет. Строительство ведется за счет средств межрегиональной программы "Сотрудничество", которую финансируют Югра, Тюменская область и Ямал. Стоимость объекта не раз пересматривалась в сторону увеличения. Горноправдинскую стройку заморозили в "Сотрудничестве" в 2018 г., а фактически стройка встала в 2015. Ввести комплекс в эксплуатацию власти планируют в 2021 г.