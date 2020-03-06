Хакасия оказалась на грани банкротства накануне голосований и выборов

Пока в Госдуме спорят, смогут ли регионы России изыскать дополнительные деньги на "меры из послания президента", некоторым из субъектов впору оказывать гуманитарную помощь – они оказались на грани банкротства.

Так, Владимир Путин поручил правительству провести проверку исполнения бюджета Хакасии за прошлый год и проверить данные о просроченной кредиторской задолженности региона, пишет РБК. Минфину поручено оказать региону финансовую помощь.

По состоянию на начало февраля сообщалось, что бюджет республики на 2020 год был не сбалансирован на 14 млрд руб. Верховный совет Хакасии 4 марта принял обращение на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с просьбой содействовать выделению региону финансовой помощи. Ранее аналогичное обращение было отправлено от имени правительства Хакасии в федеральное правительство и президенту.