В Калуге местного жителя осудили за оправдание в интернете взрыва в приемной архангельского УФСБ России

В Калуге суд вынес приговор местному жителю Ивану Любшину. Его признали виновным в оправдании терроризма.

Осенью 2018 года Любшин написал комментарий в соцсети "Вконтакте", который оправдывал действия 17-летнего подростка, напавшего на архангельское региональное управление ФСБ. Тогда нападавший погиб, травмы получили три сотрудника органов госбезопасности.

Любшину назначили 5 лет и 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Его адвокат заявила, что приговор будет обжалован.