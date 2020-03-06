16 Сентября 2020
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Экономика В России За рубежом
Олег Тиньков (2011) | Фото: sostav.ru

Олегу Тинькову может грозить до шести лет тюрьмы в США по обвинению в уходе от налогов

Министерство юстиции США дало пояснение по ситуации с российским бизнесменом Олегом Тиньковым. Ранее сообщалось, что основатель банка "Тинькофф" подозревается в уходе от налогов в США, в связи с чем суд в Великобритании начал в отношении предпринимателя разбирательство, Тиньков внес залог, чтобы оставаться на свободе.
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На сайте минюста США говорится, что Тинькова подозревают в налоговом мошенничестве. Якобы, он мог скрыть доход в размере $1 млрд при отказе от гражданства этой страны (Тиньков отказался от американского паспорта в 2013 году).

В обвинительном заключении речь идет об IPO онлайн-банка Тинькова на Лондонской фондовой бирже в 2013 году. Буквально через несколько дней после первичного размещения акций предприниматель отказался от американского гражданства, но до этого, как считает прокуратура США, он успел разбогатеть в результате IPO на $1 млрд.

В случае признания Тинькова виновным ему грозит до шести лет лишения свободы в США и денежные штрафы.

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Олегу Тинькову может грозить до шести лет тюрьмы в США по обвинению в уходе от налогов

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Теги: олег тиньков, налоговое мошенничество, уход от налогов, неучтенная прибыль



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