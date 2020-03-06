Краевые власти объяснили причины закрытия участка Горнозаводской ветки

Участники митинга за сохранение участка железной дороги между станциями Пермь-I и Пермь-II получили ответ на резолюцию от вице-премьера краевого правительства Михаила Сюткина, передает корреспондент Накануне.RU.

Официальное письмо на своей странице опубликовала пермская общественница Людмила Елтышева. В письме говорится, что причинами закрытия движения на конкретном участке железной дороги являются низкий пассажиропоток, необходимость реконструкции железнодорожной инфраструктуры, несоответствие инфраструктуры требованиям перевозки маломобильных групп населения, ограниченная работоспособность железнодорожного путепровода на ул. Монастырской.

В письме говорится, что среднее ежедневное число пассажиров составляет 116 тыс. человек. Поезда пригородного сообщения на этом участке используют только 2 - 2,5% пассажиров.

Активистов ответ не устраивает - они требуют встречи и обсуждения закрытия железной дороги непосредственно с врио губернатора Дмитрием Махониным.

Напомним, 9 февраля в краевой столице прошел митинг защитников железной дороги за спасение участка железной дороги. На нем приняли резолюцию, которую отправят в краевое правительство. Люди потребовали остановить реализацию транспортной реформы в Перми, переосмыслить ее содержание, обсудив концепцию реформы с горожанами и экспертами. Митингующие пригрозили не поддержать на сентябрьских выборах кандидатуру нового главы Пермского края Дмитрия Махонина, если он не займется решением этих проблем.