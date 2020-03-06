В Воркуте в угольной шахте из-за выброса метана погибли два человека

В Воркуте погибли двое шахтеров – они находились в шахте в момент выброса метана. Еще 104 человека были выведены на поверхность. Об этом сообщает ГУ МЧС по Республике Коми.

ЧП произошло на шахте "Заполярная-2" – это подразделение АО "Воркутауголь".

"На месте работает 5 отделений ВГСО. Всего к ликвидации последствий привлечено сил и средств от РСЧС 52 человека и 12 ед. техники, в том числе от МЧС России 47 человек и 9 ед. техники", - сообщили в МЧС.

"Воркутауголь" – крупнейшее в России горнодобывающее предприятие, входит в состав "Северстали".