В Свердловской области на все праздничные выходные объявили НМУ первой степени опасности

В Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте Уральского гидрометцентра.

В сообщении говорится, что начиная с 20 часов 5 марта и до 9 марта на территории Среднего Урала ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В связи с этим в регионе объявляются НМУ первой степени опасности.

Уточняется, что предупреждение будет отменено с 20 часов 9 марта.

Как сообщало Накануне.RU, ранее синоптики заявляли, что минувшая зима признана самой теплой в истории Свердловской области.