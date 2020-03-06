В Салехарде из-за некачественной уборки снега дети скатывались с горки прямо под колёса автомобилей

Сотрудники "Салехардской дирекции единого заказчика" и "Салехарддорстрой" наказаны за плохую уборку снега с дорог столицы Ямала, сообщили Накануне.RU в окружной прокуратуре.

Сотрудники "Салехарддорстроя" при очистке дорог сваливали снег на проезжую часть. Сформировалась снежная гора, с которой дети скатывались вниз прямо под колёса машин. Это говорит о том, что "дирекция" не контролировала работу компании, с которой заключён муниципальный контракт.

Прокурор Салехарда внёс главам организаций представления. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.