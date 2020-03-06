В правительстве РФ создана комиссия по борьбе с экономическими последствиями коронавируса

При правительстве России создана комиссия по повышению устойчивости российской экономики. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Комиссия займется координацией деятельности исполнительной власти и взаимодействия представителей научных и общественных организаций, предпринимателей "при разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение устойчивости развития финансового сектора и отдельных отраслей экономики, в том числе связанных с распространением коронавирусной инфекции".

Возглавить комиссию поручено первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что у России есть запас прочности в ситуации со стремительно развивающейся вспышкой коронавируса.