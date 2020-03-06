В Москве погибли украинские шахматисты

В Москве обнаружены тела девушки и молодого человека. По данным СМИ, погибшие – украинские шахматисты Александра Вернигора (18) и Станислав Богданович (27).

Столичное управление СКР проводит доследственную проверку. "Во время осмотра признаков насильственной смерти не обнаружено, - говорится в сообщении пресс-службе ведомства. - В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение".

ТАСС со ссылкой на собственный источник сообщает, что молодые люди погибли от веселящего газа, на их головах были надеты пакеты.