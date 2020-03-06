16 Сентября 2020
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Экономика В России
(2005) | Фото: www.kommersant.ru

В феврале в России снизились продажи автомобилей

В феврале текущего года продажи новых легковых автомобилей "АвтоВАЗа" упали в годовом исчислении на 7% — до 25 тыс. штук, говорится в докладе автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.

При этом общие продажи новых машин в стране сократились только на 2%. Падение продаж связано с "эффектом высокой базы 2019 года", говорят в "АвтоВАЗе", сообщает РБК.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, основной причиной сокращения продаж новых автомобилей в РФ является снижение реальных доходов россиян.

Напомним, автомобили LADA подешевеют уже в марте.

АвтоВАЗ намерен предложить скидки на них. Ряд моделей может подешеветь от 10 до 50 тыс. руб. В рамках дисконтной кампании действует программа "Trade-In", позволяющая приобрести машины со скидкой в 20 тыс. руб. LADA 4×4 будет продаваться со скидкой в 30 тыс. руб., LADA XRay Cross станет дешевле на 20-30 тыс. руб. Также предлагаются скидки по ряду других программ компании, сообщает ToDay News Ufa.

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В феврале в России снизились продажи автомобилей

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Теги: автомобили, транспорт



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