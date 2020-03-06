16 Сентября 2020
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Экономика В России
Boeing 737-8ZS S7 (2019) | Фото:Wikimedia Commons

Российские авиакомпании сделали билеты возвратными

Эпидемия коронавируса вынуждает российских авиаперевозчиков искать способы продаж авиабилетов.

Так, с 7 марта лоукостер "Победа" вводит услугу возврата денег за билеты в случае отказа от перелета. Однако услуга обойдется в 499 руб. за перелет в одну сторону. Вернуть деньги можно будет при отказе от полета не позднее чем за 48 часов до вылета.

Схожую услугу запустила S7 Airlines: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, однако перевозчик удержит 1000 руб. сервисного сбора за перелет. Отказаться от полета и вернуть деньги можно за 40 минут до вылета, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, все пассажиры "ЮТэйр", которые купили билеты на рейсы UT-787 Москва – Милан и UT-788 Милан – Москва по 26 февраля включительно, в том числе по невозвратным тарифам, могут отказаться от перевозки и полностью вернуть заплаченные деньги, сообщил Накануне.RU перевозчик.

Пассажиры, которые сейчас находятся в Италии и имею на руках билет на рейс UT-788 Милан – Москва, также могут сделать вынужденный возврат авиабилета или обменять его на более раннюю дату, все параметры тарифа будут сохранены. Для этого необходимо обратиться к специалистам через форму обратной связи на сайте www.utair.ru или по телефону +7 (495) 211-40-30.

"Здоровье пассажиров и безопасность на борту имеют решающее значение для авиакомпании. "ЮТэйр" следит за развитием ситуации и принимает во внимание рекомендации Роспотребнадзора. С 1 февраля компания внедрила масштабный комплекс санитарных мер для предупреждения распространения коронавируса", - сказал президент "ЮТэйр – Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

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Российские авиакомпании сделали билеты возвратными

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Теги: авиакомпании, авиация, авиабилеты



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