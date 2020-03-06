16 Сентября 2020
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Паводок в Магаданской области (2019) | Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В Екатеринбурге паводок ждут в первой декаде апреля

По предварительным данным, паводок в Екатеринбурге начнётся в первой декаде апреля.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, он завершится к концу мая.

По словам синоптиков, эта зима была самой тёплой по последним историческим метеонаблюдениям, а средняя температура была 6,3 градуса мороза, что на семь градусов выше климатической нормы для Екатеринбурга.

Согласно прогнозу, в марте ожидается оттепель, а ночные температуры будут доходить до 8-15 градусов мороза. Существенных осадков не ожидается.

Кроме того, март должен быть благоприятным с точки зрения развития паводковой ситуации.

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В Екатеринбурге паводок ждут в первой декаде апреля

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Теги: Екатеринбург, паводок



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