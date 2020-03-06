В Санкт-Петербурге закрыли на карантин общежитие с 700 студентами

Более 700 студентов Северо-Западного государственного медицинского университета в Санкт-Петербурге поместили под карантин, сообщили в вузе.

Это произошло после заболевания коронавирусом студента из Италии. После этого Роспотребнадзор предписал организовать карантинные мероприятия, которые предполагают ограничение перемещения внутри объекта, который подвергнут карантину.

Студенты будут наблюдаться врачом на протяжении двух недель, обучение они будут проходить дистанционно, сообщает РБК.

Напомним, днем ранее стало известно о том, что в России зафиксирован один новый случай заболевания коронавирусом. Заразился гражданин Италии. Это седьмой случай заболевания в России.

Об этом сообщает оперативный штаб, контролирующий ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

Заболевший мужчина находится в удовлетворительном состоянии, болезнь протекает легко. На территорию России он прибыл 29 февраля, и 2 марта обратился к медикам с симптомами простуды.