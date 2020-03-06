СМИ: Голунов пройдет психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил, что Следственный комитет России направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.

По словам журналиста, в детстве он наблюдался у психиатра, после того как его отдали "в логопедический детский сад".

В 2013 году Голунов получил паспорт моряка, "где у меня была психиатрическая экспертиза, то есть я был здоров", сказал он, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось, экспертиза, проведенная в прошлом году, подтвердила наличие следов наркотиков на волосах журналиста Ивана Голунова, сообщил адвокат Алексей Коврижкин, защищающий основного фигуранта по делу Игоря Ляховца.

"Эту экспертизу проводили 18 июня 2019 года эксперты Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ России. Как мне сообщили, на внешней поверхности образцов волос Голунова был обнаружен мефедрон, фенилпентан и кокаин", - сказал он.

Представитель Голунова Сергей Бадамшин рассказал, что такая экспертиза действительно есть, но наркотические вещества были обнаружены на поверхности волос, а не в самих волосах.