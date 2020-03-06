16 Сентября 2020
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Политика В России
Владимир Путин, Конституция (2020) | Фото: twitter.com/Kremlinpool_RIA

Путин объяснил необходимость поправок в Конституцию

Российский президент Владимир Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию.

По словам главы государства, поправки востребованы, так как ситуация в РФ кардинально изменилась. "Работая над поправками в Конституцию, мы вместе думаем не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне. Потому что это основной закон", — отметил Путин, сообщает РИА "Новости".

Напомним, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять проект закона о поправках в Конституцию во втором чтении.

"Нам надо поправки между собой увязать, что называется, расставить запятые и представить текст на рассмотрение Госдумы во втором чтении 10 марта, - сообщил глава комитета Павел Крашенинников. В процессе работы текст поправок увеличился почти в два раза.

По его словам, нормы, которые появились в Конституции, дадут большой толчок для дальнейшего наполнения законодательства, сообщает "Российская газета".

Как сообщалось, региональные депутаты могут рассмотреть поправки к Конституции сразу после их одобрения Советом Федерации.

Такая скорость нужна для того, чтобы оставить побольше времени на агитацию за поправки: региональные депутаты уже достаточно информированы о предстоящих изменениях, тогда как россияне - нет.

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Путин объяснил необходимость поправок в Конституцию

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Теги: Путин, Конституция



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