Жириновский предложил перенести единый день голосования на апрель

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести единый день голосования на апрель.

В настоящее время голосование проходит во второе воскресенье сентября. По словам политика, "граждане с удовольствием пойдут" на всероссийское голосование по поправке к Конституции 22 апреля. "Может, в перспективе и выборы ежегодные можно проводить в середине, в последнюю среду апреля-месяца?" - сказал Жириновский.

Он обосновал это "весенним настроением" у избирателей, сообщает ТАСС.

Напомним, выбор даты – 22 апреля – был объяснен шикарно и практически в религиозном смысле. Буквально: православный люд отпразднует Пасху, которая нынче выпадает на 19 апреля, после чего отправится на участки исполнить гражданский долг. Для исповедующих ислам голосование в той же логике пройдет прямо накануне начала Рамадана, 23 апреля, соответственно, голосовать нужно в среду, 22 апреля, а иначе никак.

Этот день объявляется выходным, но работодателям предлагается оплатить этот будний выходной в полном объеме.

Один из руководителей рабочей группы по поправкам в Конституцию Павел Крашенинников заявил, что лучшей датой для дня голосования будет 22 апреля, с чем согласился президент. Чуть позже тот же Крашенинников объявил о том, что никакого порога явки при голосовании не будет, мол, никакого принуждения не должно быть, а его коллега-сопредседатель Андрей Клишас тут же и пояснил, что поправки в Конституцию вступят в силу немедленно, после подсчета и обработки результатов. С чем также все причастные немедленно и единодушно согласились.

Таким образом, к 1 мая (22 апреля голосование, пять дней отводится на обработку поданных голосов, вступление в силу – немедленно) Россия совершенно точно получит новую редакцию Основного закона, правда, мало кто понимает и представляет, что будет конкретно прописано и закреплено в важнейшем документе.