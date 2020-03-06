Российской оборонке спишут долги на сотни миллиардов рублей

Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса спишут около 375 млрд руб. долгов, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Такую же сумму задолженности реструктуризируют под 3% годовых на 15 лет. Как отметил Борисов, это позволит освободиться от огромных платежей банкирам, высвободить средства для собственного развития предприятий.

Ранее Борисов говорил, что российские оборонные предприятия тратят слишком много средств на выплату кредитов банкам при исполнении гособоронзаказа. По его словам, предприятиям ОПК следует реструктуризировать свою задолженность на более выгодных условиях, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, за последние пять лет количество выявленных преступлений в оборонно-промышленном комплексе увеличилось в 4,5 раза, а число уголовных дел, направленных в суд – в шесть раз. Это данные МВД, озвученные на совещании под председательством замминистра внутренних дел Романова.

В IT-сфере в 2019 году выявлено почти 300 тыс. уголовно наказуемых деяний, число расследованных преступлений выросло на 62% и превысило 45,5 тыс.

Всего следственными органами МВД в 2019 году расследовано более 1,1 млн уголовных дел, более 290 тыс. дел направлено в суд.