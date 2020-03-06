16 Сентября 2020
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Медицинская маска на модном показе в Париже. (2020) | Фото: instagram.com/mashavoguerussia

Власти Москвы объяснили причину введения особого режима

Все московские службы продолжают работать в обычном режиме, никаких ограничений по проведению массовых мероприятий не вводилось, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, указ мэра Сергея Собянина о режиме повышенной готовности "направлен на то, чтобы максимально сохранить режим города обычным, чтобы не было никаких ограничений для жителей", сообщает ТАСС.

Как сообщалось, в Москве власти ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Сейчас все граждане, которые вернулись из стран-очагов распространения болезни, должны находиться дома и не вступать в контакт с окружающими. Для них предусмотрен карантин на 14 дней.

Также люди, вернувшиеся из-за границы, должны звонить на специальную "горячую линию" и информировать о своем прибытии.

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Власти Москвы объяснили причину введения особого режима

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Теги: Москва, коронавирус



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Ранее 05.03.2020 21:36 Мск В Москве в связи с угрозой распространения коронавируса введен режим повышенной готовности

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