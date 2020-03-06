В Казани сорвалась строительная люлька с рабочими

В Казани на стройке одного из многоквартирных домов сорвалась строительная люлька.

Инцидент произошел в строящемся десятиэтажном доме по улице Ершова. В люльке находились пять мужчин.

В результате падения люлька зависла на уровне пятого-шестого этажа, а находившиеся на ней люди выпали. Два человека погибли, еще двое пострадали. Один рабочий успел ухватиться за трос, забраться в окно пятого этажа и спуститься самостоятельно.

Трое пострадавших были госпитализированы, один из них скончался в больнице, сообщают "Известия".