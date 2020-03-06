Госдума приняла закон о выходе на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет

Госдума приняла в окончательном чтении закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования женщины приобретают с 55 лет, а мужчины - с 60 лет.

"Поздний выход на негосударственную пенсию делает институт негосударственной пенсии менее привлекательным для потенциальных вкладчиков, в связи с чем объем поступлений в негосударственные пенсионные фонды сокращается", - считают авторы документа, сообщает ТАСС.

Сейчас документ предусматривает поэтапное увеличение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости, до 60 и 65 лет у женщин и мужчин соответственно.

Как сообщалось, благодаря законопроекту, как обещают авторы, люди смогут получать негосударственную пенсию раньше, чем им назначат государственную страховую по старости. Женщины смогут воспользоваться такой возможностью по достижении 55 лет, мужчины - 60 лет. То есть так, как было до повышения возраста назначения государственной пенсии. При этом по желанию сторон, в договоре пенсионного фонда можно прописать иные условия, повышающие возрастную планку для начисления негосударственной пенсии до официального пенсионного возраста.

По словам депутата Дмитрия Скриванова, пенсия от негосударственного пенсионного фонда может стать неплохим подспорьем к зарплате.

"Наша задача - создать правовой механизм, при котором у трудящегося человека в нашей стране всегда будет законное право и комплекс доступных и понятных ему способов уверенно встретить старость", - заявил парламентарий.