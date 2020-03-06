Суд США не смог привлечь к ответственности за неуважение суда Евгения Пригожина

Федеральный судья в США Дэбни Фридрих не усмотрела в действиях бизнесмена из Петербурга Евгения Пригожина признаков неуважения к суду и отклонила требования обвинения привлечь к ответственности за это компанию «Конкорд».

Фридрих заявила об этом во время досудебного заседания.

«Основываясь на представленных мне документах, я не считаю, что вы удовлетворили бремя доказательств», — подчеркнула судья.

Окружной суд Колумбии по инициативе прокуратуры США потребовал от Пригожина предъявить документы и данные по его распорядку дня с 1 января 2014 года. Бизнесмен ответил, что предоставить такие документы не представляется возможным, подчеркнув, что первые записи его расписания дня появились с начала 2018 года, когда он стал главой компании.

«Компания «Конкорд» никогда не вела записи моего расписания в течение периода до моего назначения генеральным директором, а я стал генеральным директором после 1 февраля 2018 года, в связи с чем в документах «Конкорда» не удалось произвести какой-либо поиск», — сказано в объяснении предпринимателя.

Суд установил, что материалы, предоставленные в качестве доказательств, могут указывать, что запрошенные документ могли существовать, но на данный момент нет фактов, которые могли бы подтвердить их наличие.

Окружной суд Колумбии 14 февраля вынес постановление, где говорится о неправильности предложения каких-либо доказательств вмешательства в выборы США, где Евгений Пригожин указывается как «повар Путина».

Американские власти безосновательно пытались обвинить «Конкорд» во влиянии на выборы президента США в 2016 году. Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении двух лет проводил расследование, однако по его истечении не смог предоставить ни одного доказательства. Расследование о якобы сговоре американского лидера Дональда Трампа и Москвы обошлось обычным гражданам страны в более чем 30 миллионов долларов. После того, как адвокаты «Конкорда» выдвинули против Мюллера собственные обвинения, экс-спецпрокурор сбежал с поста.