16 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин (2019) | Фото: Пресс-служба Кремля

Итог переговоров Путина и Эрдогана: Огонь в сирийском Идлибе будет прекращен

В сирийском Идлибе вводится режим прекращения огня, к такой договоренности пришли на встрече в Москве президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РБК.

Режим вводится с 0.00 6 марта - с этого времени все боевые действия на линии соприкосновения закончатся.

Сторонам удалось договориться о том, что будет создан коридор безопасности протяженностью 6 километров к северу и югу от трассы М-4 в Сирии. Начиная со следующих выходных представители обеих стран будут патрулировать этот коридор.

Турция оставляет за собой право отвечать на действия сирийских правительственных сил.

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Итог переговоров Путина и Эрдогана: Огонь в сирийском Идлибе будет прекращен

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Теги: Владимир Путин, Реджеп Эрдоган, Сирия, Идлиб, режим прекращения огня



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