16 Сентября 2020
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Общество В России Москва
коронавирус (2020) | Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

В Москве в связи с угрозой распространения коронавируса введен режим повышенной готовности

В Москве власти ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как сообщает Mash, сейчас все граждане, которые вернулись из стран-очагов распространения болезни, должны находиться дома и не вступать в контакт с окружающими. Для них предусмотрен карантин на 14 дней.

Также люди, вернувшиеся из-за границы, должны звонить на специальную "горячую линию" и информировать о своем прибытии.

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В Москве в связи с угрозой распространения коронавируса введен режим повышенной готовности

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Теги: коронавирус, распространение, Москва



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