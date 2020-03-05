В Москве в связи с угрозой распространения коронавируса введен режим повышенной готовности

В Москве власти ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как сообщает Mash, сейчас все граждане, которые вернулись из стран-очагов распространения болезни, должны находиться дома и не вступать в контакт с окружающими. Для них предусмотрен карантин на 14 дней.

Также люди, вернувшиеся из-за границы, должны звонить на специальную "горячую линию" и информировать о своем прибытии.