В Екатеринбурге фигуранту уголовного дела об убийстве архитектора предъявлено новое обвинение

В Екатеринбурге экс-сотруднику МЧС Егору Трошину, который является фигурантом дела о нападении на архитектора Александра Кротова, предъявили новое обвинение по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего".

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области, органами следственного комитета совместно с оперативниками уголовного розыска полиции продолжается комплекс необходимых мероприятий по установлению всех без исключения обстоятельств инцидента.

Уже допрошен ряд свидетелей, назначены и проводятся необходимые экспертизы.

Ранее суд арестовал Егора Трошина, отправив его под стражу сроком на 1 месяц и 17 суток, то есть до 20 апреля. Срок начинается с 4 марта. Трошин сказал, что решение ему понятно, но больше ничего говорить не стал.

Напомним, нападение на Кротова было совершено 10 января, его избили на улице Гагарина. С тех пор мужчина находился в больнице в тяжелом состоянии. Утром 27 февраля его не стало. Сообщалось, что одним из "отморозков", напавших на екатеринбургского архитектора, оказался сотрудник МЧС. Сын пострадавшего сообщал, что после случившегося тот сразу же уволился из ведомства "по собственному". Выяснилось, что с 20 января Трошин трудился в ООО "Вис-Автоматика".