"Праздник со слезами на глазах". Депутаты Воронежа вручают ветеранам медали к 75-летию Великой Победы

Накануне 8 марта жительницам города Воронежа, женщинам-ветеранам и труженицам тыла вручали юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".

Напомним, первые юбилейные медали в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Воронежской области были вручены в ходе празднования Дня освобождения Воронежа. Сейчас в районах города Воронежа юбилейные медали вручают ветеранам депутаты Воронежской городской Думы, сообщили Накануне.RU в информационно-аналитическом управлении думы города Воронежа.

Накануне Дня защитника Отечества в торжественной обстановке в управе Советского района состоялись торжественные мероприятия в которых принял депутат Андрей Соболев. Приглашены были участники Великой Отечественной войны, труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Андрей Соболев выразил безмерную благодарность поколению победителей за доблесть и отвагу, проявленные на полях сражений, за самоотверженный созидательный труд в тылу и при восстановлении разрушенных городов в послевоенные годы и вручил ветеранам медали в честь 75-летия Великой Победы.

Чествование ветеранов прошло и в управе Коминтерновского района. Стоит отметить, что в Коминтерновском районе уже вручены более 700 юбилейных медалей "75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Около 300 из них — в ходе торжественной церемонии в районной управе.Оставшиеся медали будут вручены не позднее 8 мая, чтобы ветераны могли встретить день Победы с новой наградой.

Депутат Воронежской городской думы Сергей Кудрявцев, который принял участие в чествовании ветеранов, в своей приветственной речи подчеркнул, что народ всегда будет чтить ратный и трудовой подвиги людей, победивших фашизм. Праздник был наполнен искренним чувством благодарности ветеранам и всему поколению победителей и завершился песней "День Победы". Ветераны благодарили за тёплый приём и хорошую организацию торжественной церемонии вручения медалей.

В центре творчества "Радуга" Левобережного района в торжественном вручении юбилейных медалей принял лидер фракции "Единая Россия" в Воронежской городской Думе, депутат Николай Образцов. Приветствуя участников торжества он сказал: "Семьдесят пять лет мы живём под мирным небом, строим города, воспитываем детей. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но память о Великой Победе нашего народа остаётся в наших сердцах".

Депутат Воронежской городской Думы Марина Бочарова поздравила ветерана Великой Отечественной войны, хирурга Серафиму Амвросиевну Корыстину, вручив юбилейную медаль "75 лет Побед в Великой Отечественной войне" на дому. Участнице героических сражений в августе этого года исполниться 100 лет.

В чествовании женщин-ветеранов, тружениц тыла и узниц концлагерей, которое прошло в Советском районе, приняли участие депутат Воронежской областной думы Алексей Чернов, первый заместитель председателя городской Думы Александр Провоторов и депутат городского парламента Алексей Золотарев, руководитель управы Советского района Олег Копытин, представители Совета ветеранов района и других общественных организаций.

"Главная ценность юбилейной медали – сохранение исторической памяти, -сказал в своем приветственном слове заместитель председателя Воронежской городской Думы Александр Провоторов. Он подчеркнул ,что считает большой честью иметь возможность говорить слова благодарности и признательности в канун годовщины 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Сейчас во всем мире предпринимаются попытки перекроить историю, но именно вы являетесь носителями исторической памяти и правды. Мы должны знать и помнить, как это было, и ни в коем случае не допустить повторения трагедии. Спасибо вам за ваш подвиг. Очень хочется, чтобы и через пять лет этот зал не пустел, а был бы в том же самом составе", - сказал Александр Провоторов.

Депутат гордумы Алексей Золотарев, обращаясь к участникам торжества, сказал: "Я сам работаю в системе образования, и мы стремимся как можно больше проводить для детей встреч с ветеранами. Читать историю – это одно, а видеть вас, слышать – совсем другое.

"Я помню все, - сказала воронежским журналистам Анна Михайловна Гончарова, малолетняя узница концлагеря в Курской области. – Мы жили в Землянском районе. Я должна была пойти в школу. Но пришли немцы и погнали нас в Валуйки. Мы были там в пересыльном лагере, и немцы говорили, что нас погонят дальше, где для нас уже готовы печи в крематории, а оставят только молодых, здоровых, голубоглазых, со светлыми волосами".Зинаида Терехова, рожденная в 1941 году, была в концлагере с мамой в Николаеве (Украина). " Медаль для меня – память о перенесенной скорби нашими родителями", - сказала Зинаида Михайловна.