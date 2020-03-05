15 Сентября 2020
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Общество В России
больница, роддом, роженица, младенец, медицина (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

В 2019 году продолжилась тенденция большего сокращения рождаемости у более молодых женщин

Чем моложе российские женщины, тем все реже они рожают. Об этом свидетельствуют данные о возрастных коэффициентах рождаемости в 2019 году в Единой межведомственной информационно-статистической системе.
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Накануне.RU уже писало об этой тенденции. В 2019 году она продолжилась. Так, за год рождаемость от 40 лет даже чуть выросла, в 35-39 лет - снизилась лишь на 2%, от 20 до 35 лет - уже примерно на 5%, а вот женщины моложе 20 лет всего за год стали рожать на 9% реже. Эти показатели характеризуют относительную рождаемость по возрастам и не зависят от абсолютной численности возрастных когорт.

Такая тенденция наблюдается уже много лет. В частности, по сравнению с 2008 годом, до уровня которого опустился суммарный коэффициент рождаемости в прошлом году (1,51 ребенка на женщину), рождаемость после 40 лет выросла более чем в два раза, в 35-39 лет - в 1,5 раза, в 30-34 года - почти на 20%. В возрасте от 25 до 30 лет рождаемость не изменилась, а вот моложе 25 упала: от 20 лет - на 16%, а до 20 - в два раза. Иными словами, в возрасте до 20 лет женщины сегодня рожают в два раза реже, чем в 2008 году, когда наблюдалась такой же уровень рождаемости. К слову, и в три раза реже, чем в 1980-х.

Стоит отметить, что в России уже началось постепенное увеличение численности женщин самого молодого детородного возраста, но оно многократно перевешивается еще бóльшим снижением рождаемости. Так, за последние три года женщин в возрасте от 15 до 20 лет стало больше на 4%, но относительная рождаемость в этом возрасте за тот же срок упала на 32%.

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В 2019 году продолжилась тенденция большего сокращения рождаемости у более молодых женщин

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Теги: рождаемость, женщины



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