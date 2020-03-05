75 лет Победы в Екатеринбурге: салют на годовщину смерти Сталина вместо 23 февраля

В Екатеринбурге прошел одобренный губернатором Евгением Куйвашевым салют на годовщину смерти Иосифа Сталина. Салютование состоялось в центре города и было заявлено как инициатива неких анонимных активистов, по объяснениям организаторов, день смерти советского руководителя для них - праздник.

Интересно, что в уральской столице не было салюта в традиционном месте, у "Динамо", в День Красной Армии, 23 февраля, что вызвало нешуточный скандал в 75-летнюю годовщину окончания войны с немецко-фашистскими захватчиками. Зато глава региона заявил об уважении "празднеств" на день смерти Генералиссимуса Победы. И как раз возле "Динамо". Ждали 23-го - а "дождались" 5-го.