Болельщики Урала собирают поклонников игры "шмелей" на массовый просмотр игры против "Сочи"

Союз болельщиков Урала совместно с кинотеатром "Премьер-Зал" организует просмотр игры Российской Премьер-Лиги. Матч против "Сочи", который пройдет на юге России, будет транслироваться на большом экране. О мероприятии Накануне.RU рассказал глава Союза болельщиков Владимир Перетягин.

"Наш бар стал для нас уже маловат. К тому же болельщики начали приходить на наши просмотры с детьми, и мы задумались над тем, как сделать так, чтобы родители могли всё так же приходить с детьми, не нарушая действующего законодательства. И мы благодарны нашим новым партнёрам, которые приняли наше предложение о сотрудничестве. Будем и дальше развивать культуру массовых просмотров и воспитывать новое поколение новых болельщиков на новом уровне", - прокомментировал грядущее мероприятие Перетягин.

Трансляция футбола в кинотеатре пройдет 8 марта в 17.30 часов в ТЦ "Парк-Хаус". Вход на мероприятие 200 руб.