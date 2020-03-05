15 Сентября 2020
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ФК Урал тренировка манеж (2017) | Фото: Накануне.RU

Болельщики Урала собирают поклонников игры "шмелей" на массовый просмотр игры против "Сочи"

Союз болельщиков Урала совместно с кинотеатром "Премьер-Зал" организует просмотр игры Российской Премьер-Лиги. Матч против "Сочи", который пройдет на юге России, будет транслироваться на большом экране. О мероприятии Накануне.RU рассказал глава Союза болельщиков Владимир Перетягин.

"Наш бар стал для нас уже маловат. К тому же болельщики начали приходить на наши просмотры с детьми, и мы задумались над тем, как сделать так, чтобы родители могли всё так же приходить с детьми, не нарушая действующего законодательства. И мы благодарны нашим новым партнёрам, которые приняли наше предложение о сотрудничестве. Будем и дальше развивать культуру массовых просмотров и воспитывать новое поколение новых болельщиков на новом уровне", - прокомментировал грядущее мероприятие Перетягин.

Трансляция футбола в кинотеатре пройдет 8 марта в 17.30 часов в ТЦ "Парк-Хаус". Вход на мероприятие 200 руб.

Анонс матча "Сочи" - "Урал"(2020)|Фото: Союз болельщиков ФК "Урал"

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Болельщики Урала собирают поклонников игры "шмелей" на массовый просмотр игры против "Сочи"

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Теги: ФК Урал, Сочи -Урал, Владимир Перетягин



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