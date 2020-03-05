15 Сентября 2020
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Спорт Свердловская область В России
Станислав Черчесов (2019) | Фото: youtube.com

Главный тренер сборной России хочет сыграть официальный матч в Екатеринбурге

В Екатеринбурге скоро, возможно, пройдет официальный матч сборной России по футболу. О желании провести игру в столице Урала заявил главный тренер команды Станислав Черчесов. Как пишет издание Sports.RU, наставник национальной команды сказал об этом на пресс-конференции.

Тренер, под руководством которого сборная России выбила Испанию с Чемпионата мира 2018 года, отвечая на вопрос о том, почему в Екатеринбурге и Волгограде после ЧМ не прошло ни одной игры сборной, допустил такую вероятность.

"Мы это еще сделаем, возможно, в Лиге наций постараемся это наверстать", - сказал Черчесов.

Скорее всего, в Екатеринбурге состоится игра против сборной Сербии в рамках Лиги наций.

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Главный тренер сборной России хочет сыграть официальный матч в Екатеринбурге

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Теги: Станислав Черчесов, сборная России, футбол



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Развитие сюжета:

Ранее 14.03.2020 12:06 Мск Министр спорта попросит РФС организовать несколько матчей сборной России в Екатеринбурге

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