Главный тренер сборной России хочет сыграть официальный матч в Екатеринбурге

В Екатеринбурге скоро, возможно, пройдет официальный матч сборной России по футболу. О желании провести игру в столице Урала заявил главный тренер команды Станислав Черчесов. Как пишет издание Sports.RU, наставник национальной команды сказал об этом на пресс-конференции.

Тренер, под руководством которого сборная России выбила Испанию с Чемпионата мира 2018 года, отвечая на вопрос о том, почему в Екатеринбурге и Волгограде после ЧМ не прошло ни одной игры сборной, допустил такую вероятность.

"Мы это еще сделаем, возможно, в Лиге наций постараемся это наверстать", - сказал Черчесов.

Скорее всего, в Екатеринбурге состоится игра против сборной Сербии в рамках Лиги наций.