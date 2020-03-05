"Золотая судья" Хахалева написала Путину открытое письмо, пожаловавшись на травлю

"Золотая судья" Елена Хахалева написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловалась на травлю. Текст опубликовал "Коммерсант". Она напомнила главе государства его слова о том, что судьи не должны подвергаться давлению и могут получить охрану в случае угроз.

"Я и моя семья уже три года подвергаемся информационной атаке со стороны крупной бизнес-структуры. Руками нечистоплотных журналистов и пиарщиков меня пытаются убрать с должности, на которую я была назначена Вами в 2000 году",- пишет Хахалева.

Женщина жалуется на клевету в интернет-СМИ и telegram-каналах, "не имеющих официальных лицензий".

"Что реально происходит после клеветнических информационных атак? Открываются уголовные дела на атакующих? Закрывают или штрафуют СМИ, опубликовавшие откровенную клевету? Возбуждают уголовные дела по соответствующим статьям? Нет!" – негодует судья.

Она связывает свою травлю с вынесенным ею решением, которое пошло "в разрез с интересами крупной бизнес-структуры". "Первым был громкий сюжет о свадьбе дочери с немыслимым бюджетом, затем фейковые сюжеты о моей связи с криминальным миром, о наличии у меня двойного гражданства, далее была громкая пиар-кампания о поддельности моего диплома о высшем юридическом образовании", - жалуется Хахалева.

Судья попросила президента поручить "объективно разобраться" в ее "неординарной ситуации".

Внимание СМИ к краснодарской судье появилось после свадьбы ее дочери – ряд изданий сообщили о роскошном гулянии на $2 млн.