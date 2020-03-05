15 Сентября 2020
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Экономика В России За рубежом
встреча ОПЕК, Новак (2018) | Фото: minenergo.gov.ru

ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки и попытается уговорить Россию

Министры энергетики стран-членов ОПЕК договорились о значительном сокращении добычи нефти, чтобы компенсировать снижение спроса, вызванное коронавирусом COVID-19. Bloomberg отмечает, что организация сильно рискует, поскольку она пока так и не смогла договориться с Россией.

Представители стран ОПЕК в Вене 5 марта решили снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года. Но если Москва не поддержит этот шаг, сделка не состоится, отметил министр топливной промышленности Ирана Бижан Намдар Зангане. Российский министр энергетики Александр Новак в переговорах не участвовал и еще накануне покинул саммит.

Планируется, что завтра в Вене продолжатся переговоры уже в формате ОПЕК+, в него как раз входит Россия и другие добывающие страны, не присоединившиеся к картелю. Жесткие переговоры будут вестись по квотированию. Зангане озвучил позицию картеля: треть сокращаемого объема должна приходиться на Россию и другие страны, не входящие в ОПЕК.

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ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки и попытается уговорить Россию

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Теги: опек, сокращение добычи нефти, сделка



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