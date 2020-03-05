Курганские "навальнята" готовят провокации против правительства Зауралья, заявляя о "вреде" добычи урана

Провокации "с Тверской", где в последние годы стало модно среди молодежи выходить на митинги против действующей власти, докатываются неумелыми и неспешными темпами до Кургана. Активисты местного штаба оппозиционера Навального периодически проводят свои акции в ЦПКиО, на которые каждый раз приходит от силы человек двадцать. На них они выступают с призывами отправить в отставку очередного чиновника или заявить о "коррупции" в органах власти.

За протестами скрывается вполне понятный финансовый интерес руководителя курганского штаба Алексея Шварца, который, как всем известно, каждый месяц получает стабильную зарплату. Другим его сподвижникам - молодым людям и девушкам, некоторые из которых еще школьники - нужна обычная "движуха" из серии "силы девать некуда". Их единственная цель - это самопиар.

Очередная установка, которая, видимо, как раз и пришла в курганский штаб из Москвы - это очернение действующей власти в лице губернатора Вадима Шумкова, "детки" будут "играть" на старой затертой теме добычи урана. Как рассказал Накануне.RU собственный источник, знакомый с ситуацией, "навальнята" начали реализовывать акцию против властей - будут выступать против добычи урана в Курганской области и говорить о том, что именно Шумков виноват в подготовке к этой добыче. Еще одна тема, которую оппозиционеры будут "толкать" в массы - это якобы рост в регионе показателей детской онкологии. Здесь энергия сторонников Навального будет направлена на умы молодых мам.

В социальных сетях "навальнята" распространяют ролик об "урановой угрозе" и о том, что добыча урана очень страшна для жителей Курганской области. В этом видео категорически игнорируются результаты многочисленных исследований, доказывающих полную безопасность разработки урановых месторождений в Далматовском, Звериноголовском , Шумихинском районах Зауралья. Опять же для самопиара оппозиционеры решили примкнуть к коммунистам, которые уже давно выступают против добычи урана.

При этом на сайте компании "Далур" можно найти всю информацию о воздействии на окружающую среду работ по освоению месторождений урана. Цель противостояния "навальнят" официальным заключениям и документам очень проста - дестабилизация ситуации в регионе и стране в целом по принципу: "не добывают уран, у России не ядерного щита, Россия перестает быть сильным государством". Именно это и нужно, считают эксперты и аналитики, лично Навальному, которому, по слухам, якобы могут платить неплохие деньги иностранные государства. "Навальнятам", видимо, проще ловить хайп на жгучих темах, чем системно работать и приносить реальными делами пользу населению, родному городу, региону.

Стоит отметить, что население Курганской области уже очень устало от темы всеобщего вымирания от радиации. Против добычи урана в регионе выступает небольшая группа людей, которые называют себя "антиуранщиками". На встречах они не могут предоставить ни одного доказанного факта вреда добычи, основываясь лишь на непонятных теориях.

"Жители области все это уже проходили при строительстве завода по уничтожению химоружия в Щучье. Сначала плакали, когда завод открывали - от страха, а потом плакали, когда завод закрывали. Оказалось, что это не только не страшно, а просто выгодно - помимо построенных социальных объектов и домов, завод давал очень достойные условия труда и зарплату, которых люди не хотели лишаться", - отметил источник Накануне.RU.

Напомним, в конце ноября 2019 года делегация правительства Курганской области во главе с заместителем губернатора региона Владимиром Архиповым побывала в Далматовском районе на производственных площадках предприятия "Далур". Стороны подписали важнейшее соглашение о сотрудничестве по реализации целого комплекса мер для обеспечения устойчивого социально-экономического развития Далматовского, Шумихинского и Звериноголовского районов Зауралья. От предприятия свою подпись в документе поставил гендиректор "Далура" Николай Попонин. По соглашению, "Далур" и власти Зауралья будут сотрудничать в реализации комплекса мер по газификации территории Звериноголовского района - муниципалитет должен получить "голубое топливо" к 2023 году. Ранее специалисты уранового холдинга "Атомредметзолото" (АРМЗ), который входит в госкорпорацию "Росатом", начали разведку запасов урана на Добровольном месторождении у села Труд и знание в Звериноголовском районе. Там планирую пробурить 238 скважин.

Здесь важно отметить мнение специалистов и экспертов, которые решили - изоляция урановых месторождений является сегодня достаточной для эксплуатации подобных объектов методом скважинного подземного выщелачивания. Применяющаяся методика проходки и последующей ликвидации разведочных скважин позволит не нарушать первоначальную целостность геологического массива и вести экологически чистую для окружающей среды добычу.

Помимо всего прочего в Звериноголовском районе появится новая инфраструктура - дороги и социальные объекты, не говоря уже о рабочих местах.

Уже сейчас на месторождениях добычи урана в Зауралье начали Общественный контроль безопасности скважинного подземного выщелачивания. Результаты исследований позволят сформировать объективную независимую оценку радиоэкологических условий в Далматовском, Шумихинском и Звериноголовском районах. Для работ по проекту создана группа магистрантов ФТИ УрФУ направления "Технологии радиационной и ядерной безопасности". Руководство исследованиями будут осуществлять ученые ИПЭ УрО РАН. Специалисты будут выезжать на месторождения, будут также проводить полевые измерения и брать пробы. На основании полученных данных будут подготовлены технические отчеты и информационные материалы. В этих исследованиях смогут принять участие желающие местные жители.