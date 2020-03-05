В Губкинском бюджетницу и её дочь-инвалида выселяют из единственного жилья - комнаты в ведомственной "общаге"

В Губкинском работницу бюджетной сферы и её дочь-инвалида выселяют из единственного жилья. Прокуратура поверит информацию об этом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, пострадавшая живёт в Губкинском с 1989 г. С 2006 г. работает в бюджетной организации. Вместе с 16-летней дочерью, у которой ДЦП, якобы ютится с 10-метровой комнате в одном из общежитий второго микрорайона. 13 февраля она якобы получила письмо из администрации, что муниципальное общежитие признано аварийным и непригодным для проживания. В течение 10 дней жительнице надо расторгнуть договор найма и освободить комнату.

В прокуратуре округа Накануне.RU сообщили, что организована проверка ситуации.