Из КНДР спецбортом эвакуируют российских дипломатов из-за угрозы коронавируса

Из Северной Кореи эвакуируют российских и других иностранных дипломатов. Это связано с угрозой распространения в КНДР коронавируса COVID-19, сообщает Mash. По данным канала, на следующей неделе спецборт вывезет дипломатов из Пхеньяна во Владивосток. Там они сдадут анализы, пройдут карантин и разъедутся по домам. Не уточняется, в каком объеме сохранится работа российской дипмиссии в КНДР. Ранее власти Северной Кореи не сообщали о подтвержденных случаях заражения коронавирусом. При этом в соседней Южной Корее вспышка коронавируса одна из мощнейших в мире.