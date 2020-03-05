15 Сентября 2020
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КНДР, Пхеньян, Северная Корея, флаг (2017) | Фото: Static.coolook.org

Из КНДР спецбортом эвакуируют российских дипломатов из-за угрозы коронавируса

Из Северной Кореи эвакуируют российских и других иностранных дипломатов. Это связано с угрозой распространения в КНДР коронавируса COVID-19, сообщает Mash. По данным канала, на следующей неделе спецборт вывезет дипломатов из Пхеньяна во Владивосток. Там они сдадут анализы, пройдут карантин и разъедутся по домам. Не уточняется, в каком объеме сохранится работа российской дипмиссии в КНДР. Ранее власти Северной Кореи не сообщали о подтвержденных случаях заражения коронавирусом. При этом в соседней Южной Корее вспышка коронавируса одна из мощнейших в мире.
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Из КНДР спецбортом эвакуируют российских дипломатов из-за угрозы коронавируса

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Теги: кндр, коронавирус, эвакуация, дипломаты



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