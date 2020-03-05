Главой Пермского района вновь стал Александр Кузнецов

Главой Пермского района вновь стал Александр Кузнецов, передает корреспондент Накануне.RU.

Его кандидатуру поддержали единогласно депутаты земского собрания Пермского района. Отметим, что должность главы района он занимал с 2001 г. Конкурентом Кузнецова за пост главы района был депутат Фроловского сельского поселения Владимир Пищальников.

Также в конкурсе участвовали начальник центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Пермскому краю Сергей Пиларов, бывший глава администрации Пермского района Игорь Бедрий, директор "Моржи Прикамья" Ильяс Гайнанов, глава Кондратовского сельского поселения Вера Утемова.

По данным "Ъ", Сергей Пиларов пытался через суд снять с конкурса кандидатуру Кузнецова, однако безуспешно.