Правительство выдвинуло Силуанова в набсовет Сбербанка, а Орешкина – в совет директоров "Роснефти"

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое разрешает министру финансов Антону Силуанову войти "на безвозмездной основе" в наблюдательный совет Сбербанка.

Ранее стало известно, что помощник президента России, экс-министр экономического развития Максим Орешкин выдвинут в совет директоров "Роснефти". Предполагается, что там он заменит Андрея Белоусова, который в новом правительстве стал первым вице-премьером. Кроме того, в совет директоров "Роснефти" в качестве представителей РФ выдвинуты действующие члены совета: министр энергетики Александр Новак и главный исполнительный директор НК Игорь Сечин.