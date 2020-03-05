15 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье оштрафован перевозчик, автобус которого попал в смертельную аварию в Нытвенском районе

Закончилась проверка компании "Ваш попутчик", автобус которой попал в аварию в Нытвенском районе края, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Прикамья.

Напомним, в 8.34 26 января по автодороге М-7 "Волга" двигался автобус "КАВЗ" по маршруту "Чайковский – Пермь". В нем находилось 11 пассажиров. На 414 км трассы водитель автобуса, по предварительной информации, не справился с управлением, машина выехала на "встречку" и столкнулась с грузовиком "Хендай" и легковушкой "Опель Мерива". Пострадали водитель и 10 пассажиров автобуса, а также три пассажира автомобиля "Опель Мерива" и водитель "Хендая". Погибли двое. Возбуждено уголовное дело.

Как оказалось, компания "Ваш попутчик" нарушала требования к квалификационному отбору водителей, проведению обязательных предварительных и периодических осмотров и прочее. Юридическое лицо оштрафовано на 210 тыс. руб. Также против компании возбуждено дело по статье "Грубое нарушение условий и требований лицензии". На контроле прокуратуры – проведение процессуальной проверки сотрудников "Вашего попутчика" по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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В Прикамье оштрафован перевозчик, автобус которого попал в смертельную аварию в Нытвенском районе

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Теги: Очер, Пермь, трасса, ДТП, авария, М7, Волга, пострадавшие



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