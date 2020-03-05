В Кургане после масштабного ремонта открыли детско-юношескую спортшколу на КЗКТ

В Кургане после ремонта открыли детско-юношескую спортивную школу №3 - на открытие приехал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Здание в этом году отметит 45 лет со дня рождения, в обновленных залах уже занимаются всего около 1 тыс. ребят.

У здания, примыкающего к стадиону КЗКТ, сделали новый фасад, внутри полностью отремонтировали раздевалки, залы для занятия боксом, футболом, самбо, настольным теннисом, фитнес-аэробикой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"В этом году мы делаем дорожки на открытой части стадиона, меняем полностью забор, чтобы была красивая визуализация самого поля. Также под комплексный ремонт заходит стадион "Синтез". Планов очень много. Есть и частные инвестиционные проекты, и правительственные проекты. Курган должен быть открытым для спорта городом", - отметил Шумков.

Губернатор отметил, что спортивная инфраструктура обновляется не только в Кургане, а во всех городах и районах области.