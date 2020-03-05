Авиакомпания-банкрот "Когалымавиа" хочет отсудить у Египта $200 миллионов за последствия теракта над Синаем

Российская авиакомпания "Когалымавиа" (бренд Metrojet), обанкротившаяся в феврале 2018 года, и турецкий туристический холдинг Prince Group подали иски против властей Египта в Постоянный Арбитражный суд (PCA, Permanent Court of Arbitration) при комиссии ООН по праву международной торговли в Гааге, пишет РБК.

Компании требуют компенсировать как прямой ущерб вследствие теракта на борту Airbus А321 в октябре 2015 года, так и потерю инвестиций в экономику Египта.

Иски были поданы еще в ноябре 2017 года, но только в начале 2020-го состоялись первые слушания по делу — сторонам потребовалось несколько лет, чтобы доказать правильность выбора юрисдикции и обмена документами и меморандумами по делу.

31 октября 2015 года вылетевший из аэропорта Шарм-эш-Шейха самолет А321 "Когалымавиа" взорвался в воздухе над полуостровом Синай. Жертвами катастрофы стали 217 пассажиров и семь членов экипажа (всего — 224 человека). Случившееся признали терактом. В ходе расследования выяснилось, что заложить взрывное устройство в самолет террористам помог сотрудник сервисной службы аэропорта. Накануне сообщалось, что Египет до сих пор не признает случившуюся катастрофу терактом. После теракта Россия прервала с Египтом чартерное и регулярное воздушное сообщение.